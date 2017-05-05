http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_mihajlovskom_shosse_v_rjazani_sbili_peshehoda/
На Михайловском шоссе в Рязани сбили пешехода
Происшествия 217
На Михайловском шоссе в Рязани сбили пешехода
Происшествия 217
Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец.
В четверг, 4 мая, на Михайловском шоссе в Рязани сбили пешехода. Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец.
Судя по присланной фотографии, наезд произошёл либо на пешеходном переходе, либо в непосредственной близости от него.
Официальная информация появится позднее.