На Михайловском шоссе в Рязани сбили пешехода

Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец.

Происшествия

В четверг, 4 мая, на Михайловском шоссе в Рязани сбили пешехода. Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец.

Судя по присланной фотографии, наезд произошёл либо на пешеходном переходе, либо в непосредственной близости от него.

Официальная информация появится позднее.