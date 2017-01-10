На Куйбышевском шоссе в Рязани столкнулись две иномарки

Информация о происшествии появилась в социальной сети.

Происшествия

Во вторник, 10 января, на Куйбышевском шоссе в Рязани столкнулись две иномарки. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по всему, люди во время ДТП не пострадали, автомобили получили механические повреждения.