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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_kujbyshevskom_shosse_v_rjazani_stolknulis_dve_inomarki/

На Куйбышевском шоссе в Рязани столкнулись две иномарки
Информация о происшествии появилась в социальной сети.

Происшествия   132

Во вторник, 10 января, на Куйбышевском шоссе в Рязани столкнулись две иномарки. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по всему, люди во время ДТП не пострадали, автомобили получили механические повреждения. 