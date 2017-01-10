http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_kujbyshevskom_shosse_v_rjazani_stolknulis_dve_inomarki/
На Куйбышевском шоссе в Рязани столкнулись две иномарки
Происшествия 132
Во вторник, 10 января, на Куйбышевском шоссе в Рязани столкнулись две иномарки. Об этом сообщается в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
На Куйбышевском шоссе в Рязани столкнулись две иномарки
Происшествия 132
Информация о происшествии появилась в социальной сети.
Во вторник, 10 января, на Куйбышевском шоссе в Рязани столкнулись две иномарки. Об этом сообщается в группе
Судя по всему, люди во время ДТП не пострадали, автомобили получили механические повреждения.