http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_kasimovskom_shosse_v_rjazani_proizoshlo_serjoznoe_dtp/
На Касимовском шоссе в Рязани произошло серьёзное ДТП
Происшествия 526
Вечером в пятницу, 3 февраля, на Касимовском шоссе в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили пользователи социальной сети «Вконтакте» в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» .
На Касимовском шоссе в Рязани произошло серьёзное ДТП
Происшествия 526
Из-за аварии при движении в сторону Дашково-Песочни образовалась пробка.
Вечером в пятницу, 3 февраля, на Касимовском шоссе в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили пользователи социальной сети «Вконтакте» в группе
Из-за аварии при движении в сторону Дашково-Песочни образовалась пробка.