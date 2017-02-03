На Касимовском шоссе в Рязани произошло серьёзное ДТП

Из-за аварии при движении в сторону Дашково-Песочни образовалась пробка.

Происшествия

Вечером в пятницу, 3 февраля, на Касимовском шоссе в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили пользователи социальной сети «Вконтакте» в группе «Подслушано у водителей в Рязани» .

Из-за аварии при движении в сторону Дашково-Песочни образовалась пробка.