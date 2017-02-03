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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_kasimovskom_shosse_v_rjazani_proizoshlo_serjoznoe_dtp/

На Касимовском шоссе в Рязани произошло серьёзное ДТП
Из-за аварии при движении в сторону Дашково-Песочни образовалась пробка. 

Происшествия   526

Вечером в пятницу, 3 февраля, на Касимовском шоссе в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили пользователи социальной сети «Вконтакте» в группе «Подслушано у водителей в Рязани» .

Из-за аварии при движении в сторону Дашково-Песочни образовалась пробка. 