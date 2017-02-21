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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_juzhnoj_okruzhnoj_v_rjazani_fura_vrezalas_v_otbojnik/

На Южной окружной в Рязани фура врезалась в отбойник
По словам очевидцев, из-за аварии образовалась пробка.

Происшествия   309

Утром во вторник, 21 февраля, на Южной окружной дороге фура «сложилась и врезалась в отбойник». Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте». 

По словам очевидцев, из-за аварии образовалась пробка.