На Южной окружной в Рязани фура врезалась в отбойник

По словам очевидцев, из-за аварии образовалась пробка.

Происшествия

Утром во вторник, 21 февраля, на Южной окружной дороге фура «сложилась и врезалась в отбойник». Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, из-за аварии образовалась пробка.