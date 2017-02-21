http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_juzhnoj_okruzhnoj_v_rjazani_fura_vrezalas_v_otbojnik/
На Южной окружной в Рязани фура врезалась в отбойник
Происшествия 309
Утром во вторник, 21 февраля, на Южной окружной дороге фура «сложилась и врезалась в отбойник». Об этом сообщили очевидцы в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
На Южной окружной в Рязани фура врезалась в отбойник
Происшествия 309
По словам очевидцев, из-за аварии образовалась пробка.
Утром во вторник, 21 февраля, на Южной окружной дороге фура «сложилась и врезалась в отбойник». Об этом сообщили очевидцы в группе
По словам очевидцев, из-за аварии образовалась пробка.