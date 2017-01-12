http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_juzhnoj_okruzhnoj_doroge_v_rjazani_proizoshlo_massovoe_dtp/
На Южной окружной дороге в Рязани произошло массовое ДТП
Происшествия 1896
На Южной окружной дороге в Рязани произошло массовое ДТП
Происшествия 1896
Столкнулись один грузовик и четыре легковых автомобилей.
В четверг, 12 января, в 17.45 на 185 километре Южной окружной дороги в Рязани произошло ДТП с участием одного грузового и четырёх легковых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие.
На ликвидацию последствий ДТП выезжал пожарный расчёт.