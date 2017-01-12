На Южной окружной дороге в Рязани произошло массовое ДТП

Столкнулись один грузовик и четыре легковых автомобилей.

Происшествия

В четверг, 12 января, в 17.45 на 185 километре Южной окружной дороги в Рязани произошло ДТП с участием одного грузового и четырёх легковых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие.

На ликвидацию последствий ДТП выезжал пожарный расчёт.