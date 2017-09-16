http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_doroge_v_luhovicah_po_napravleniju_v_rjazan_proizoshlo_serjoznoe_dtp/
На дороге в Луховицах по направлению в Рязань произошло серьёзное ДТП
Происшествия 191
Утром в субботу, 16 сентября, в городе Луховицы на дороге по направлению в Рязань произошло ДТП с участием фур и автобуса. Об этом сообщается в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» .
На дороге в Луховицах по направлению в Рязань произошло серьёзное ДТП
Происшествия 191
По словам очевидцев, участниками аварии стали три грузовика, автобус и легковой автомобиль.
Утром в субботу, 16 сентября, в городе Луховицы на дороге по направлению в Рязань произошло ДТП с участием фур и автобуса. Об этом сообщается в группе
По словам очевидцев, участниками аварии стали три грузовика, автобус и легковой автомобиль.