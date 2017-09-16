На дороге в Луховицах по направлению в Рязань произошло серьёзное ДТП

По словам очевидцев, участниками аварии стали три грузовика, автобус и легковой автомобиль.

Происшествия

Утром в субботу, 16 сентября, в городе Луховицы на дороге по направлению в Рязань произошло ДТП с участием фур и автобуса. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани» .

По словам очевидцев, участниками аварии стали три грузовика, автобус и легковой автомобиль.