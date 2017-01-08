На дороге на Пощупово произошло серьёзное ДТП

Информация об аварии появилась в социальной сети.

Происшествия

В субботу, 7 января, на дороге на Пощупово в Рыбновском районе произошло ДТП. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительным данным, участниками аварии стали автомобили «Лада», «Рено» и «Киа». «Киа» оказалась в кювете, где «повисла» на столбе. Есть пострадавшие.