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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_doroge_na_poschupovo_proizoshlo_serjoznoe_dtp/

На дороге на Пощупово произошло серьёзное ДТП
Информация об аварии появилась в социальной сети.

Происшествия   125

В субботу, 7 января, на дороге на Пощупово в Рыбновском районе произошло ДТП. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительным данным, участниками аварии стали автомобили «Лада», «Рено» и «Киа». «Киа» оказалась в кювете, где «повисла» на столбе. Есть пострадавшие. 