http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_doroge_na_poschupovo_proizoshlo_serjoznoe_dtp/
На дороге на Пощупово произошло серьёзное ДТП
Происшествия 125
В субботу, 7 января, на дороге на Пощупово в Рыбновском районе произошло ДТП. Об этом сообщается в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
На дороге на Пощупово произошло серьёзное ДТП
Происшествия 125
Информация об аварии появилась в социальной сети.
В субботу, 7 января, на дороге на Пощупово в Рыбновском районе произошло ДТП. Об этом сообщается в группе
По предварительным данным, участниками аварии стали автомобили «Лада», «Рено» и «Киа». «Киа» оказалась в кювете, где «повисла» на столбе. Есть пострадавшие.