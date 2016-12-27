На автодороге Тула – Рязань произошло серьёзное ДТП с участием фуры

«Форд Фьюжен» врезался в один из бензобаков большегруза.

Происшествия

Во вторник, 27 декабря, на автодороге Тула – Калуга – Михайлов – Рязань произошло серьёзное ДТП с участием фуры «Вольво». Об этом сообщает ИА «Тульские новости» .

Авария слилась утром на 131 километре автодороги. По предварительным данным, большегруз ехал под уклон, его водитель потерял управление, из-за чего фуру начало «складывать». В этот момент в грузовик врезался «Форд Фьюжен» под управлением 58-летнего водителя.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован. Стоит отметить, что «Форд» врезался в один из бензобаков «Вольво». К счастью, топливо не воспламенилось, иначе последствия аварии были бы более серьёзными.