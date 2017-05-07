http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_avtodoroge_pod_rjazanju_perevernulsja_kamaz/
На автодороге под Рязанью перевернулся «КамАЗ»
Происшествия 29
На автодороге Рязань – Ряжск опрокинулся «КамАЗ». Об этом сообщается в воскресенье, 7 мая, в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
На автодороге под Рязанью перевернулся «КамАЗ»
Происшествия 29
Фото с места происшествия размещено в социальной сети «Вконтакте».
На автодороге Рязань – Ряжск опрокинулся «КамАЗ». Об этом сообщается в воскресенье, 7 мая, в группе
Там же размещено фото с места происшествия.