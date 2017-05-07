На автодороге под Рязанью перевернулся «КамАЗ»

Фото с места происшествия размещено в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия

На автодороге Рязань – Ряжск опрокинулся «КамАЗ». Об этом сообщается в воскресенье, 7 мая, в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

Там же размещено фото с места происшествия.