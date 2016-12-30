На 5-й базе в Рязани выявлены многочисленные нарушения

В отношении семи предпринимателей составлены протоколы, общая сумма штрафов составила 140 тыс. рублей.

Происшествия

На 5-й базе в Рязани (ЗАО «ТПК на Шабулина») сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили нарушения. Об этом сообщает сайт ведомства.

В частности, мясо было свалено в общем коридоре на грязные деревянные поддоны, отсутствуют условия для хранения продукции при нужной температуре. Кроме того, мясо хранится в холодильниках прямо на полу, без необходимых поддонов. Оборудование для подвешивания туш местами подвергнуто коррозии.

В отношении семи предпринимателей составлены протоколы, общая сумма штрафов составила 140 тыс. рублей.