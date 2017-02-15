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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_18-letnego_zhitelja_rjazanskoj_oblasti_zaveli_delo_za_ekstremizm_v_internete/

На 18-летнего жителя Рязанской области завели дело за экстремизм в интернете
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Происшествия   143

Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Александро-Невского района, студента техникума подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

По данным следствия, в период с января по июнь 2016 года подозреваемый с использованием сети интернет разместил на своей странице в популярной социальной сети изображения, содержащие признаки экстремизма и направленные на формирование негативных чувств к лицам неславянской национальности.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.