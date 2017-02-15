На 18-летнего жителя Рязанской области завели дело за экстремизм в интернете

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Происшествия

Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Александро-Невского района, студента техникума подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

По данным следствия, в период с января по июнь 2016 года подозреваемый с использованием сети интернет разместил на своей странице в популярной социальной сети изображения, содержащие признаки экстремизма и направленные на формирование негативных чувств к лицам неславянской национальности.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.