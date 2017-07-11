Мужчине, пострадавшему при взрыве газа в Полянах, требуется кровь

Кровь нужна любой группы, на обмен.

Происшествия

Мужчине, который пострадал при взрыве газового баллона и последующим за ним обрушением гаража в посёлке Поляны, требуется кровь. Соответствующее обращение размещено в группе https://vk.com/rznnews62 «Новости Рязани ВКонтакте».

Требуется кровь для Романа Андриянова. Рязанская ОКБ. Роман на прошлой неделе пострадал при взрыве газа в Полянах. Сейчас находится в Канищево в ОКБ с 60% ожогов тела. Жена погибла, осталась на попечении дочь. Кровь на обмен, любая. Сдать нужно 12.07.2017г. с 8:30 до 12:00. Не оставайтесь равнодушными. В сложную жизненную ситуацию может попасть любой.

Отделение переливания крови РОКБ (Канищево, улица Интернациональная, 3а, ост. тролл. №16 и авт. №17 «Больничный комплекс»). Тел.: (4912)36-86-88

Донором может стать любой человек с 18 лет, имеющий вес не менее 50 кг, не перенесший вирусный гепатит и не относящийся к группе риска по ВИЧ-инфекции.

При себе необходимо иметь паспорт (военный билет). Обязательна прописка в Рязани или в Рязанской области.