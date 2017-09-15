Мужчина, утонувший в ряжском пруду, трижды прыгал в воду с мостика

Перед этим он выпивал на берегу вместе с сожительницей.

Происшествия

Сайт издательства «Пресса» сообщил некоторые подробности гибели 29-летнего мужчины в Ряжске, тело которого спасатели достали из воды в четверг, 14 сентября.

ЧП произошло на небольшом водоёме недалеко от улицы Пожалостина, который местные жители называют Шабановка. Мужчина пришёл туда со своей гражданской женой. После выпитого, он решил искупаться. Он три раза нырнул с мостика в воду, после чего больше не выплыл. Последний в его жизни прыжок был странным, вполне возможно, что он поскользнулся.

Девушка стала искать, звать его, не добившись результата, позвонила в скорую и полицию. Через некоторое время труп достали из воды спасатели.