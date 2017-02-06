Монтажная пена стала причиной пожара в Рязанской области

Пол воспламенился, начали тлеть опилки в перекрытии. Мужчина не растерялся и вызвал пожарных.

Происшествия

В четверг, 2 февраля, около 12 часов произошёл пожар в одной из квартир посёлка Болонь Клепиковского района Рязанской области. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Выехавшие на место возгорания пожарные выяснили, в чём причина пожара. Хозяин дома незадолго до происшествия проводил работы с использованием монтажной пены. Материал в баллоне остался, и хозяин решил запенить им щель в полу. Все бы ничего, но дыра была возле включённого отопительного котла. А, как известно, в состав пены входит полиуретан – горючее вещество. Пол воспламенился, начали тлеть опилки в перекрытии. Мужчина не растерялся и вызвал пожарных. В результате выгорел всего 1 квадратный метр пола.