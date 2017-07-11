Молодой рязанец сдал украденный велосипед в ломбард

Парень стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ч.1 ст.158 УК РФ, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Происшествия

В Рязани сотрудники полиции раскрыли кражу велосипеда из подъезда жилого дома на улице Трудовой. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Жертвой вора стал 20-летний рязанец. Днём он оставил велосипед в подъезде, приковав тросиком к радиатору отопления, а через несколько часов обнаружил его пропажу. В дальнейшем выяснилось, что злоумышленник силой взломал замок на недорогом тросике.

Полицейские предположили, что украденный велосипед может оказаться в одном из городских ломбардов. Их версия оказалась верной – двухколёсную машину обнаружили в одном из подобных заведений. После этого установить похитителя стало делом техники. Злоумышленника – 22-летнего жителя Рязанского района – разыскали и задержали.

Парень стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ч.1 ст.158 УК РФ, ему грозит до 4 лет лишения свободы.