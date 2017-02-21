Молодой рязанец прятал в сугробе почти 2 килограмма марихуаны

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Происшествия

В Рязанской области сотрудники полиции пресекли попытку перевозки почти двух килограммов марихуаны. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил официальный сайт регионального УМВД.

Получив информацию о возможной причастности к незаконному обороту наркотиков 20-летнего жителя Пронска, полицейские взяли его под наблюдение. При этом они заметили, что парень по-особенному относится к сугробу около дома, постоянно приглядывая за ним.

После того как стало известно, что на улице будут убирать снег, молодой человек засуетился около своего дома, а затем на своей машине ВАЗ-2112 выехал на окраину посёлка. Правоохранители остановили автомобиль т обнаружили в багажнике мешок с марихуаной. Общий вес травки составил 1 кг 855 граммов.

Полицейские установили, что парень нашёл в окрестностях Пронска дикорастущую коноплю и заготовил из неё марихуану. Свои запасы он спрятал в сугроб около дома.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы.