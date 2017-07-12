Массовое ДТП на Московском шоссе в Рязани устроил пьяный водитель

В результате аварии пострадали четыре человека.

Происшествия

Официальный сайт УМВД России по Рязанской области сообщил подробности массового ДТП на Московском шоссе в Рязани.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла во вторник, 11 июля, около 22.10. Нетрезвый 48-летний житель Рязани, управляя автомобилем «Форд Фокус», врезался в остановившийся на светофоре автомобиль «Мазда-3» под управлением 37-летнего уроженца Нижегородской области.

После удара «Мазда» проехала вперёд и врезалась в «Ладу Калину», которая, в свою очередь, столкнулась с автомобилем «Рено Логан».

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира «Мазды», а также пассажир «Калины».