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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/mashina_s_rjazanskimi_nomerami_popala_v_serjoznoe_dtp_na_novorjazanskom_shosse/

Машина с рязанскими номерами попала в серьёзное ДТП на Новорязанском шоссе
Информация об аварии появилась в социальной сети.

Происшествия   286

В воскресенье, 7 мая, на Новорязанском шоссе в Москве произошло серьёзное ДТП с автомобилем с рязанскими номерами. Об этом сообщается в группе «Рязань» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по всему, за рулём автомобиля была девушка. По словам очевидцев, авария произошла с автомобилем «Mitsubishi Outlander XL».

Официальная информация об аварии пока не появилась. 