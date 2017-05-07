http://7info.ru/news/ryazan-incidents/mashina_s_rjazanskimi_nomerami_popala_v_serjoznoe_dtp_na_novorjazanskom_shosse/
Машина с рязанскими номерами попала в серьёзное ДТП на Новорязанском шоссе
Происшествия 286
В воскресенье, 7 мая, на Новорязанском шоссе в Москве произошло серьёзное ДТП с автомобилем с рязанскими номерами. Об этом сообщается в группе
«Рязань» в социальной сети «Вконтакте».
Машина с рязанскими номерами попала в серьёзное ДТП на Новорязанском шоссе
Происшествия 286
Информация об аварии появилась в социальной сети.
В воскресенье, 7 мая, на Новорязанском шоссе в Москве произошло серьёзное ДТП с автомобилем с рязанскими номерами. Об этом сообщается в группе
Судя по всему, за рулём автомобиля была девушка. По словам очевидцев, авария произошла с автомобилем «Mitsubishi Outlander XL».
Официальная информация об аварии пока не появилась.