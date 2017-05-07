Машина с рязанскими номерами попала в серьёзное ДТП на Новорязанском шоссе

Информация об аварии появилась в социальной сети.

Происшествия

В воскресенье, 7 мая, на Новорязанском шоссе в Москве произошло серьёзное ДТП с автомобилем с рязанскими номерами. Об этом сообщается в группе «Рязань» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по всему, за рулём автомобиля была девушка. По словам очевидцев, авария произошла с автомобилем «Mitsubishi Outlander XL».

Официальная информация об аварии пока не появилась.