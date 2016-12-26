Криминальные итоги выходных – причинение тяжкого вреда здоровью, грабёж, шесть краж

На улицах Рязани задержано 43 нетрезвых гражданина, за совершение мелкого хулиганства задержано 14 нарушителей.

Происшествия

В прошедшие выходные на территории Рязанской области было зарегистрировано 24 преступления и происшествия, 11 из них – в Рязани. Такие данные приводит в понедельник, 26 декабря, пресс-служба регионального УМВД.

В сводку полиции попали случай причинения тяжкого вреда здоровью человека, грабеж, шесть краж. Дважды изымались наркотики.

На улицах Рязани задержано 43 нетрезвых гражданина, за совершение мелкого хулиганства задержано 14 нарушителей.