Касимовец удвоил пятнадцать штрафов

Виновник оказался должен 22 500 рублей вместо 7500 рублей.

Происшествия

Неоплата штрафов ГИБДД обернулась для касимовского лихача Б. штрафами за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. Таким образом, 7500 тысяч рублей «превратились» в 22 500 тысячи рублей, сообщает сайт УФССП по Рязанской области.

26-летний Б. «заработал» 15 штрафов ГИБДД за превышение скорости. Каждый из них был размером в 500 рублей. Итого лихач должен был заплатить 7500 рублей. Но он затянул с выплатой настолько, что судебным приставам пришлось принимать меры. Б. вручили повестку о явке к приставам на приём, но на встречу он не явился.

Неоплата штрафов и неявка на приём стали основанием для составления 15 протоколов по факту невыполнения законных требований судебного пристава-исполнителя. Каждый административный штраф составил 1000 рублей. Таким образом, к 7500 рублей штрафов за быструю езду Б. оказался должен ещё 15 000 рублей, то есть всего 22 500 рублей.

Нарушителя уведомили о необходимости явиться на рассмотрение протоколов об административном правонарушении, однако и это требование автомобилист не исполнил в срок.

За несоблюдение установленных законом сроков при уплате штрафов Б. грозит привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Эта статья предполагает наложение нового административного штрафа, удваивающего неуплаченный, до 15 суток административного ареста или до 50 часов обязательных работ.