http://7info.ru/news/ryazan-incidents/iz-za_dtp_v_rjazani_obrazovalas_probka_na_mihajlovskom_shosse/
Из-за ДТП в Рязани образовалась пробка на Михайловском шоссе
Происшествия 104
Днём в четверг, 4 мая, в Рязани из-за ДТП образовалась пробка на Михайловском шоссе. Об этом сообщил очевидец в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
Из-за ДТП в Рязани образовалась пробка на Михайловском шоссе
Происшествия 104
Информация о происшествии появилась в социальной сети «Вконтакте».
Днём в четверг, 4 мая, в Рязани из-за ДТП образовалась пробка на Михайловском шоссе. Об этом сообщил очевидец в группе
Проблемы у автомобилей, двигающихся со стороны Московского шоссе. Выбирайте пути объезда.