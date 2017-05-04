Из-за ДТП в Рязани образовалась пробка на Михайловском шоссе

Информация о происшествии появилась в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия

Днём в четверг, 4 мая, в Рязани из-за ДТП образовалась пробка на Михайловском шоссе. Об этом сообщил очевидец в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

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