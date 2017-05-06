http://7info.ru/news/ryazan-incidents/iz-za_dtp_u_mosta_cherez_oku_na_vezde_v_rjazan_obrazovalas_probka/
Из-за ДТП у моста через Оку на въезде в Рязань образовалась пробка
Происшествия 47
Вечером в субботу, 6 мая, на подъезде к мосту через Оку произошло ДТП с участием пожарной машины. Об этом сообщается в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
Из-за ДТП у моста через Оку на въезде в Рязань образовалась пробка
Происшествия 47
По словам очевидца, в зад пожарной машины въехал легковой автомобиль.
Вечером в субботу, 6 мая, на подъезде к мосту через Оку произошло ДТП с участием пожарной машины. Об этом сообщается в группе
По словам очевидца, в зад пожарной машины въехал легковой автомобиль.
Из-за аварии на въезде в Рязань образовалась пробка.