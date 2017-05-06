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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/iz-za_dtp_u_mosta_cherez_oku_na_vezde_v_rjazan_obrazovalas_probka/

Из-за ДТП у моста через Оку на въезде в Рязань образовалась пробка
По словам очевидца, в зад пожарной машины въехал легковой автомобиль.

Происшествия   47

Вечером в субботу, 6 мая, на подъезде к мосту через Оку произошло ДТП с участием пожарной машины. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидца, в зад пожарной машины въехал легковой автомобиль.

Из-за аварии на въезде в Рязань образовалась пробка. 