Из-за ДТП у моста через Оку на въезде в Рязань образовалась пробка

По словам очевидца, в зад пожарной машины въехал легковой автомобиль.

Происшествия

Вечером в субботу, 6 мая, на подъезде к мосту через Оку произошло ДТП с участием пожарной машины. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидца, в зад пожарной машины въехал легковой автомобиль.

Из-за аварии на въезде в Рязань образовалась пробка.