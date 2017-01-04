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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/iz-za_dtp_na_solotchinskom_mostu_obrazovyvalas_probka/

Из-за ДТП на Солотчинском мосту образовывалась пробка
По предварительным данным, в результате аварии пострадал человек.

Происшествия   234

Днём в среду, 4 января, на солотчинском мосту через Оку образовалась пробка из-за ДТП. Об этом сообщалось в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительным данным, в результате аварии пострадал человек.

В настоящее время движение свободно. 