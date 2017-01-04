http://7info.ru/news/ryazan-incidents/iz-za_dtp_na_solotchinskom_mostu_obrazovyvalas_probka/
Из-за ДТП на Солотчинском мосту образовывалась пробка
Происшествия 234
Днём в среду, 4 января, на солотчинском мосту через Оку образовалась пробка из-за ДТП. Об этом сообщалось в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
Из-за ДТП на Солотчинском мосту образовывалась пробка
Происшествия 234
По предварительным данным, в результате аварии пострадал человек.
Днём в среду, 4 января, на солотчинском мосту через Оку образовалась пробка из-за ДТП. Об этом сообщалось в группе
По предварительным данным, в результате аварии пострадал человек.
В настоящее время движение свободно.