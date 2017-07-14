Из-за ДТП на Северной окружной дороге в Рязани образовалась пробка

Информация о происшествии появилась в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия

Утром в пятницу, 14 июля, на Северной окружной дороге в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили пользователи группы https://vk.com/voditelrzn62 «Подслушано у водителей в Рязани».

По словам очевидцев, из-за аварии образовалась пробка при движении в сторону Дашково-Песочни.