http://7info.ru/news/ryazan-incidents/iz-za_dtp_na_severnoj_okruzhnoj_doroge_v_rjazani_obrazovalas_probka/
Из-за ДТП на Северной окружной дороге в Рязани образовалась пробка
Происшествия 23
Из-за ДТП на Северной окружной дороге в Рязани образовалась пробка
Происшествия 23
Информация о происшествии появилась в социальной сети «Вконтакте».
Утром в пятницу, 14 июля, на Северной окружной дороге в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили пользователи группы https://vk.com/voditelrzn62 «Подслушано у водителей в Рязани».
По словам очевидцев, из-за аварии образовалась пробка при движении в сторону Дашково-Песочни.