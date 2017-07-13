http://7info.ru/news/ryazan-incidents/fura_iz_rjazanskoj_oblasti_perevernulas_pod_lipeckom/
Фура из Рязанской области перевернулась под Липецком
Происшествия 68
Фура из Рязанской области перевернулась под Липецком
Происшествия 68
К счастью, во время ДТП никто не пострадал.
В среду, 12 июля, в 19.00 на 173 километре автодороги Орёл – Тамбов в Липецкой области опрокинулся грузовой автомобиль «ДАФ». Об этом сообщил сайт регионального управления МЧС России.
Судя по фотографии, опубликованной на сайте, фура перевозила продукцию рязанского ТПК «Синергия».
К счастью, во время ДТП никто не пострадал.