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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/fura_iz_rjazanskoj_oblasti_perevernulas_pod_lipeckom/

Фура из Рязанской области перевернулась под Липецком
К счастью, во время ДТП никто не пострадал. 

Происшествия   68

В среду, 12 июля, в 19.00 на 173 километре автодороги Орёл – Тамбов в Липецкой области опрокинулся грузовой автомобиль «ДАФ». Об этом сообщил сайт регионального управления МЧС России.

Судя по фотографии, опубликованной на сайте, фура перевозила продукцию рязанского ТПК «Синергия».

К счастью, во время ДТП никто не пострадал. 