Во вторник, 14 февраля, на трассе Пермь – Екатеринбург в Свердловской области произошло смертельное ДТП, невольным участником которого стала фура, ехавшая со стороны Рязанской области. Об этом сообщает «Наша газета».
ДТП произошло около часа дня на 269 километре трассы. Женщина, 1984 года рождения, ехавшая за рулём автомобиля «Ауди», при обгоне потеряла контроль над машиной, её занесло на встречную полосу, где в этот момент ехала фура «МАН» с белорусскими номерами, двигавшаяся со стороны Рязани. После удара колесо большегруза отлетело в «Тойоту».
В результате ДТП водитель «Ауди» погибла на месте. В «Тойоте» никто не пострадал. Также не сообщается о травмах у водителя грузовика «МАН».