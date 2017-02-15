Фура, ехавшая из Рязанской области, стала участницей страшного ДТП в Свердловской области

«Ауди» была буквально смята, влетев под большегруз.

Происшествия

Во вторник, 14 февраля, на трассе Пермь – Екатеринбург в Свердловской области произошло смертельное ДТП, невольным участником которого стала фура, ехавшая со стороны Рязанской области. Об этом сообщает «Наша газета» .

ДТП произошло около часа дня на 269 километре трассы. Женщина, 1984 года рождения, ехавшая за рулём автомобиля «Ауди», при обгоне потеряла контроль над машиной, её занесло на встречную полосу, где в этот момент ехала фура «МАН» с белорусскими номерами, двигавшаяся со стороны Рязани. После удара колесо большегруза отлетело в «Тойоту».

В результате ДТП водитель «Ауди» погибла на месте. В «Тойоте» никто не пострадал. Также не сообщается о травмах у водителя грузовика «МАН».