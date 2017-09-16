http://7info.ru/news/ryazan-incidents/elektrosnabzhenie_v_rajonah_rjazanskoj_oblasti_vosstanovleno/
Электроснабжение в районах Рязанской области восстановлено
Происшествия 133
Электроснабжение в районах Рязанской области восстановлено
Происшествия 133
Напомним, электричество отключилось вечером в пятницу, 15 сентября, из-за непогоды.
Электроснабжение в Клепиковском и Рыбновском районах Рязанской области восстановлено. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Напомним, электричество отключилось вечером в пятницу, 15 сентября, из-за непогоды.