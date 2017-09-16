Электроснабжение в районах Рязанской области восстановлено

Напомним, электричество отключилось вечером в пятницу, 15 сентября, из-за непогоды.

Происшествия

Электроснабжение в Клепиковском и Рыбновском районах Рязанской области восстановлено. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Напомним, электричество отключилось вечером в пятницу, 15 сентября, из-за непогоды.