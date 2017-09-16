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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/elektrosnabzhenie_v_rajonah_rjazanskoj_oblasti_vosstanovleno/

Электроснабжение в районах Рязанской области восстановлено
Напомним, электричество отключилось вечером в пятницу, 15 сентября, из-за непогоды. 

Происшествия   133

Электроснабжение в Клепиковском и Рыбновском районах Рязанской области восстановлено. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Напомним, электричество отключилось вечером в пятницу, 15 сентября, из-за непогоды. 