Двое жителей Рязани задержаны при попытке украсть кабель со станции сотовой связи

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

Происшествия

Двух жителей Рязани задержали в Кораблинском районе при попытке украсть силовой кабель со станции мобильной связи. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию поступила информация о подозрительном автомобиле, который остановился в поле у села Незнамово. Бдительные граждане обратили внимание на то, что номер машины заляпан грязью и позвонили в полицию.

Сотрудники органов сразу же поняли, что легковой автомобиль стоит ночью у станции сотовой связи и выехали на место. Там при попытке похитить силовой кабель электропитания и были задержаны двое 41-летних рязанцев. Выяснилось, что ранее они работали в организации, обслуживающей подобные объекты, поэтому без труда демонтировали кабель и собирались его увезти. Но не успели, благодаря бдительности местных жителей и оперативности полицейских.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.