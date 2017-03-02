Двое жителей Рязани уличены в незаконной постановке на учёт иностранцев

Всем фигурантам уголовных дел грозит крупный денежный штраф.

Происшествия

В Рязани, Чучковском и Ухоловском районах завели уголовные дела в отношении владельцев «резиновых домов». Об этом в четверг, 2 марта, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Два случая фиктивной постановки на учёт иностранцев были выявлены в Рязани: 67-летний житель города прописал в своей квартире гражданку Киргизии, а 30-летний мужчина «оказал гостеприимство» приезжему из Узбекистана.

В селе Покровское Ухоловского района выявлен факт постановки на учёт приезжего из Таджикистана. Уголовное дело заведено на 30-летнюю местную жительницу.

В Чучкове в фиктивной постановке на учёт гражданина Узбекистана полицейские уличили 45-летнюю местную жительницу.

Всем фигурантам уголовных дел грозит крупный денежный штраф.