ДТП с участием электровоза в Рязанской области устроил нетрезвый москвич

В результате аварии серьёзные травмы получил 28-летний пассажир автомобиля.

Происшествия

Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области сообщила подробности ДТП с участием иномарки и электровоза, произошедшего в Михайловском районе 1 января.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в 12.25 на 13-м километре автодороги Михаййлов – Голдино – Горлово – Скопин. 30-летний москвич, управляя автомобилем «Ниссан Максима», выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с двигавшимся по железной дороге электровозом.

Сообщается, что в результате аварии серьёзные травмы получил пассажир иномарки – 28-летний житель Рязанской области. О водителе сообщается, что он находился в нетрезвом состоянии.