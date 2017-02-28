Директор завода подозревается в совершении налогового преступления

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС России по Рязанской области и УМВД России по Рязанской области.

Происшествия

Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Скопинский силикатный завод», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам). Об этом сообщил официальный сайт регионального следственного управления СК РФ.

По данным следствия, с октября 2016 года по февраль 2017 года директор завода, достоверно зная о наличии задолженности по налогам и сборам, осуществлял платежи на сумму более 2,6 миллионов рублей, используя расчётные счета своих контрагентов, а также другие способы сокрытия имущества завода.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС России по Рязанской области и УМВД России по Рязанской области. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины директора завода. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.