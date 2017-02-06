Дело водителя мусоровоза, задавившего спящего у помойки мужчину, передано в суд

Также направлено на рассмотрение дело водителя «Газели», сбившего во время разгрузки хлеба пенсионера.

Происшествия

В Рязанской области завершено расследование уголовных дел в отношении двух водителей, задавивших во время работы пешеходов. Об этом сообщил официальный сайт регионального УМВД.

Первое ДТП случилось 10 апреля прошлого гола на улице Юбилейной в Рязани. В 04.40 мусоровоз МАЗ, сдавая задом к помойке, задавил нетрезвого пешехода. Ранее сообщалось, что пострадавший уснул около мусорных баков.

Ещё одно ДТП произошло 3 июля того же года в 10.45 на улице Коммунистической в Михайлове. Здесь водитель «Газели», подъезжая задом к магазину, чтобы разгрузить хлеб, сбил престарелого пешехода.

В обоих случаях пострадавшие скончались на месте ДТП.

Водителям предъявлены обвинения по ч.3 ст.264 УК РФ, их дела переданы на рассмотрение в суд.