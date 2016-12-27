Чёрные лебеди из Рязанского района оба оказались мальчиками

Пол «Кая» и «Герды» установили в Парке птиц в Калужской области.

Происшествия

Прослежена до благополучного исхода судьба двух чёрных лебедей, обнаруженных на Дядьковском затоне в Рязанском районе. Об этом пишет сайт издательства «Пресса».

Лебедь, давшийся в руки людям и ошибочно принятый за лебедушку, жил на подворье Анны и Владимира Волковых. Орнитологи из Парка птиц «Воробьи» в Калужской области забрали его себе. Там и выяснилось, что это лебедь. Он отбыл должный срок в карантине, переселился в Парк птиц, и орнитологи подыскали ему невесту.

Другого чёрного лебедя, товарища «Герды», поймать не удалось, он улетел неизвестно куда (как в своё время лебеди неизвестно откуда прилетели на Дядьковский затон), когда водоём затянуло льдом. Недавно чёрного австралийского лебедя в лесу в Ивановской области встретил местный житель. Лебедь к тому времени совершенно отощал и обессилел. Ивановец отнёс лебедя в приют для собак и кошек, рассудив, что птицу там тоже в беде не оставят. Сотрудники приюта связались с калужскими «Воробьями».

Второго лебедя прозвали Каем. Он находится в карантине. Но специалисты говорят, что где-то за месяц карантина он полностью восстановится.

По поводу однополости лебединой пары, не вяжущейся с известным преданием о «лебединой верности», журналистам дал комментарий доцент кафедры биологии РГУ им. С. Есенина, кандидат биологических наук Николай Чельцов. Биолог сказал, что однополые лебеди вполне способны сбиваться в пары не в период гнездования, а в трудные для обоих времена, желая не создать семью, а вместе перебиться. Ну всё, как у людей!