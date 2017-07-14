Бывший зампред правительства Рязанской области помещён под стражу на 2 месяца

Владимир Трушкин останется в СИЗО до 27 августа.

Происшествия

Советским районным судом Рязани рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Владимира Трушкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 290 УК РФ, то есть в том, что он, в 2015 году, занимая должность первого заместителя главы администрации Рязани, получил взятку от руководителя одной из рязанских строительных организаций в размере 80 000 рублей. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе суда.

Суд, изучив материалы дела, ходатайство следствия удовлетворил, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 27 августа 2017 года включительно.

Не согласившись с постановлением районного суда, защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу.

Решением суда апелляционной инстанции постановление Советского районного суда Рязани оставлено без изменения.