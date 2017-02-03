Благодаря бдительной рязанке, полицейские задержали вора

Молодой мужчина украл из новой многоэтажки 24 пожарных рукава.

Происшествия

В Рязани сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже пожарных рукавов из нового многоэтажного дома в Октябрьском районе города. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

О краже в полицию сообщила женщина, живущая в этом доме. Она заметила молодого человека, вышедшего из подъезда с пожарными рукавами и положившего их в багажник автомобиля. Действия незнакомца показались рязанке подозрительными, поэтому она запомнила номер, марку и цвет автомобиля. Эти сведения она сообщила правоохранителям.

Дежурный офицер отдела полиции объявил план «Перехват», направленный на розыск подозрительного автомобиля. Через некоторое время автомобиль был остановлен экипажем ДПС. В багажнике лежали 24 пожарных рукава.

26-летний житель Рязани, задержанный за кражу, сообщил, что собирался продать похищенное. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ.