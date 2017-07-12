Автобус с рязанскими туристами попал в ДТП на трассе «Дон»

23 жителя Рязанской области возвращались домой после отдыха в Абхазии.

Происшествия

В среду, 12 июля, около 4 часов утра на трассе М-4 «Дон» в Выселковском районе Кубани попал в ДТП автобус с туристами из Рязанской области. Об этом сообщает «ГТРК Кубань» .

23 жителя Рязанской области возвращались на автобусе домой после отдыха в Абхазии.

По предварительным данным, 61-летний водитель коммерческого автобуса «Higer» превысил скорость, задел отбойник, после чего автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Вольво».

В результате аварии с травмами госпитализированы водитель и три пассажира. Остальные отправлены домой на другом автобусе.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ситуация находится на контроле у прокуратуры Краснодарского края.