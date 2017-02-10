http://7info.ru/news/ryazan-incidents/avtobus_nizhnij_novgorod_rjazan_uletel_v_kjuvet/
Автобус Нижний Новгород – Рязань улетел в кювет
Происшествия 871
В четверг, 9 февраля, около пяти часов вчера съехал в кювет автобус Нижний Новгород – Рязань. Об этом сообщила пользователь социальной сети «Вконтакте» в группе
«Рязань» .
Автобус Нижний Новгород – Рязань улетел в кювет
Происшествия 871
Информация о ДТП и фото с места происшествия появились в социальной сети «Вконтакте».
В четверг, 9 февраля, около пяти часов вчера съехал в кювет автобус Нижний Новгород – Рязань. Об этом сообщила пользователь социальной сети «Вконтакте» в группе
По её словам, ДТП произошло в километре от Криуши. Пассажиры не пострадали.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.