Автобус Нижний Новгород – Рязань улетел в кювет

Информация о ДТП и фото с места происшествия появились в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия

В четверг, 9 февраля, около пяти часов вчера съехал в кювет автобус Нижний Новгород – Рязань. Об этом сообщила пользователь социальной сети «Вконтакте» в группе «Рязань» .

По её словам, ДТП произошло в километре от Криуши. Пассажиры не пострадали.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.