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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/avtobus_nizhnij_novgorod_rjazan_uletel_v_kjuvet/

Автобус Нижний Новгород – Рязань улетел в кювет
Информация о ДТП и фото с места происшествия появились в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия   871

В четверг, 9 февраля, около пяти часов вчера съехал в кювет автобус Нижний Новгород – Рязань. Об этом сообщила пользователь социальной сети «Вконтакте» в группе «Рязань» .

По её словам, ДТП произошло в километре от Криуши. Пассажиры не пострадали.

Официальной информации о происшествии пока не поступало. 