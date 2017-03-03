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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/81-letnjaja_rjazanka_stala_zhertvoj_socialnyh_rabotnic/

81-летняя рязанка стала жертвой «социальных работниц»
В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск мошенниц. 

Происшествия   190

81-летняя пенсионерка, проживающая в одном из домов на Касимовском шоссе в Рязани, стала жертвой мошенниц, представившихся социальными работниками. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Под видом соцработников, которым необходимо опросить пожилую хозяйку, злоумышленницы проникли в жилище. Пока одна из них беседовала с пенсионеркой, другая нашла и забрала 70 тыс. рублей – все сбережения пожилой рязанки.

В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск мошенниц. 