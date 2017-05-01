http://7info.ru/news/ryazan-incidents/30_aprelja_v_rjazanskoj_oblasti_proizoshlo_10_pozharov/
30 апреля в Рязанской области произошло 10 пожаров
Происшествия 214
30 апреля в Рязанской области произошло 10 пожаров
Происшествия 214
Сразу три пожара произошли в Старожиловском районе, ещё два – в Рязани.
В воскресенье, 30 апреля, на территории Рязанской области произошло 10 пожаров. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Сразу три пожара произошли в Старожиловском районе, ещё два – в Рязани. Также возгорания были зафиксированы в Шацком, Клепиковском, Милославском, Пителинском районах и в городе Сасово.