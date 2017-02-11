15-летнего жителя Рязанской области задержали за торговлю марихуаной

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ.

Происшествия

У 15-летнего жителя Рязанской области изъяли более килограмма марихуаны. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В поле зрения полиции 15-летний житель села Пустополье Шиловского района попал после того, как оперативники получили информацию о том, что он стал часто приезжать в Шилово, после чего парни с сомнительной репутацией стали наведываться к нему. В ходе отработки этих сведений выяснилось, что подросток причастен к незаконному сбыту марихуаны.

Подозреваемый был задержан вместе с клиентом при попытке продать 95 граммов марихуаны. После этого на окраине села, в заброшенном здании был обнаружен пакет, в котором находилось более килограмма травки. Выяснилось, что летом молодой человек нашёл дикорастущую коноплю, высушил её и открыл торговлю.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ.