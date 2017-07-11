За три месяца в Рязанской области совершено покупок по картам на 11,6 млрд рублей

Средняя сумма покупки составила 990 рублей.

Экономика

За первые три месяца в организациях торговли и услуг Рязанской области с помощью платежных карт совершено покупок на 11,6 млрд рублей

В Рязанской области за январь-март 2017 года держателями платежных карт совершено 18,0 млн операций. Это на 24,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Суммарный объем этих операций увеличился на 12,0% и достиг 52,5 млрд рублей.

Только в организациях торговли и услуг Рязанской области с помощью платежных карт было совершено 11,7 млн операций на сумму 11,6 млрд рублей. Средняя сумма покупки составила 990 рублей.

Как отмечает Отделение по Рязанской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, за I квартал текущего года количество и объем безналичных операций, совершенных в регионе с использованием платежных карт, увеличились в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом темп прироста операций по снятию наличных составил 6%.

Ключевым фактором, влияющим на положительное развитие рынка платежных карт, является расширение инфраструктуры обслуживания. К началу апреля текущего года количество устройств, принимающих к обслуживанию платежные карты (в т.ч. банкоматы и платежные терминалы, электронные терминалы), составило в Рязанской области 14,1 тыс. штук (рост на 22,6% против 01.04.2016). В регионе отмечалось динамичное развитие инфраструктуры по приему платежных карт в организациях торговли и услуг. Количество электронных терминалов, установленных для оплаты товаров и услуг, возросло за год на 30,5% и на 01.04.2017 составило 10,9 тыс. единиц.