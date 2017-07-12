За год портфель займов, выданных микрофинансовыми организациями Рязанской области, вырос на 36%

Объём выданных займов физическим лицам увеличился практически в два раза и составил 99 млн рублей.

Экономика

По итогам 2016 года совокупный портфель займов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО) Рязанской области, вырос на 36% и достиг 255 млн рублей. Объём выданных ими займов составил 348 млн рублей, что на 33% больше, чем годом ранее.

Объём выданных займов физическим лицам увеличился практически в два раза и составил 99 млн рублей. Объём займов, выданных индивидуальным предпринимателям, вырос на 40% до 128 млн рублей, а выданных юридическим лицам – на 2% до 121 млн рублей.

Как отмечает Отделение по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, количество договоров, заключенных МФО области в течение прошлого года, составило 1 464 шт. (прирост на 58%).

За отчётный период чистая прибыль региональных МФО составила 10,7 млн рублей (по итогам 2015 года ими был получен чистый убыток в 4,4 млн рублей).

Реестр МФО в Рязанской области на 01.01.2017, как и годом ранее, включал 8 организаций.