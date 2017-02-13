В Скопинском районе подвели социально-экономические итоги года

Одной из важнейших тем, затронутых в докладе, являлась финансовая сфера.

Экономика

В Скопинском районе подвели итоги социально-экономического развития муниципалитета за 2016 год

Мероприятие открыл председатель Думы муниципального образования Вячеслава Затяжных, который отчитался о результатах своей деятельности за 2016 год. Далее слово перешло к Главе администрации Александру Бокову.

Своё выступление Александр Иванович начал с важнейших политических событий и значимых мероприятий района. Ещё раз отметив значимость прошедших выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва, Глава подчеркнул, что явка избирателей в муниципалитете оказалась выше общероссийского и общеобластного уровней, что говорит о сознательности и ответственности граждан муниципалитета.

Одной из важнейших тем, затронутых в докладе, являлась финансовая сфера. Александр Боков подчеркнул, что основная задача, стоявшая перед районом в отчётном году в области финансов, – это сохранение устойчивого финансового положения в условиях кризисных явлений в экономике. Консолидированный бюджет района за 2016 год исполнен с профицитом в сумме 6 миллионов рублей, при этом было обеспечено своевременное финансирование всех бюджетных обязательств. Расходы на решение вопросов местного значения за счёт собственных средств исполнены на 100 процентов.

– Система образования, финансирование которой в прошедшем году составило более 247,0 миллионов рублей – приоритетное направление нашей деятельности, – отметил он. – В муниципалитете делается всё, чтобы дети получали достойное образование в комфортных условиях. Благодаря поддержке властей Рязанской области решение о финансировании и окончании строительства Ильинской средней школы – принято. В новом учебном году дети пойдут в новую школу. В соответствии с поручением Губернатора о ликвидации двухсменного режима было принято решение о создании условий для обучения учащихся Побединской школы в 1 смену.

Проведённые работы потребовали 2 миллиона 800 тысяч рублей. К началу нового учебного года отремонтированы кабинеты первых классов на сумму 645 тысяч рублей.

Александр Иванович подчеркнул, что весь 2016 год прошёл под знаком ЖКХ, решения накопившихся проблем в этой сфере. На данный момент была проведена колоссальная работа по постановке на кадастровый учёт и оформлению в муниципальную собственность более 220 объектов ЖКХ. Для более эффективного управления коммунальными объектами создано муниципальное казенное предприятие «Жилсервис». Благодаря участию Скопинского района в федеральных целевых и областных программах, а также за счёт средств местного бюджета, реализуются программные мероприятия по ремонту, строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры. Основным проектом прошлого года стало строительство станции обезжелезивания в рабочем поселке Павелец стоимостью 3 миллиона 800 тысяч рублей. По программе капитального ремонта произведён ремонт общего имущества 17 многоквартирных домов на общую сумму более 18 миллионов рублей. За счет средств муниципальных дорожных фондов выполнен капитальный ремонт около 8 километров автомобильных дорог на сумму более 9 миллионов рублей. Также была приобретена автомашина стоимостью более 4 миллионов рублей для сборки и перевозки твердых бытовых отходов.

Продолжая практику ежегодного Инвестиционного послания Главы администрации, Александр Иванович отметил, что общий объем инвестиций в основной капитал по Скопинскому району составил более 700 миллионов рублей. Продолжалась реализация инвестпроектов: АПК «Горловский», СПК «Полянская птицефабрика», крестьянско-фермерское хозяйство Мардян, «Скопинфарм». В 2016 году существенный объем инвестиций привлечен в сферу жилищного строительства.

Огромное значение в своём докладе Александр Иванович уделил патриотическому воспитанию молодого поколения, рассказав о мероприятиях, посвящённых Дню Победы и, в том числе, о том, что в этом году сёлам Горлово, Клекотки и Богослово присвоено почётное звание «Рубеж воинской доблести».

Были затронуты и такие темы, как транспортное обслуживание, благоустройство, охрана и воспроизводство, аграрный сектор, земельно-имущественные отношения, потребительский рынок, предпринимательство и многие другие сферы.

Подводя итоги, Глава администрации Скопинского района Александр Боков подчеркнул, что Президент, Губернатор, Глава администрации, главы поселений и жители – это неразрывная связь.

– Мы ощущаем себя членами команды и продолжением политики Президента и Губернатора на местах, – заявил он.

Отметил, что майские указы послания Президента, приоритеты развития области, озвученные Губернатором в своих обращениях – это наши единые цели. Выполнение поставленных задач обеспечило рост основных показателей, характеризующих качество жизни населения, что позволило нам во второй раз занять 1 место в рейтинге муниципальных образований Рязанской области «Оценка эффективности работы органов местного самоуправления»