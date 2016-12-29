http://7info.ru/news/ryazan-economy/v_rjazanskoj_oblasti_utverdili_dorozhnuju_kartu_po_razvitiju_malogo_i_srednego_biznesa/
В Рязанской области утвердили дорожную карту по развитию малого и среднего бизнеса
Экономика 25
В Рязанской области утвердили дорожную карту по развитию малого и среднего бизнеса
Экономика 25
Мероприятия дорожной карты рассчитаны до 2030 года.
В Рязанской области утвердили «дорожную карту» по развитию малого и среднего бизнеса. План рассчитан до 2030 года.
План, утверждённый распоряжением правительства, предусматривает проведение ряда мероприятий. Среди них – создание бизнес-навигатора, внедрение стандарта развития конкуренции, расширение доли участия малых и средних предприятий в закупках товаров, проведение семинаров и круглых столов, развитие ярмарочной, многоформатной торговли, создание регионального центра поддержки экспорта, популяризация знака «Рязанское качество», развитие проекта «МФЦ для бизнеса». В 2018 году в Рязанской области пройдут мероприятия в рамках Года предпринимательства.