В Рязанской области утвердили дорожную карту по развитию малого и среднего бизнеса

Мероприятия дорожной карты рассчитаны до 2030 года.

Экономика

В Рязанской области утвердили «дорожную карту» по развитию малого и среднего бизнеса. План рассчитан до 2030 года.

План, утверждённый распоряжением правительства, предусматривает проведение ряда мероприятий. Среди них – создание бизнес-навигатора, внедрение стандарта развития конкуренции, расширение доли участия малых и средних предприятий в закупках товаров, проведение семинаров и круглых столов, развитие ярмарочной, многоформатной торговли, создание регионального центра поддержки экспорта, популяризация знака «Рязанское качество», развитие проекта «МФЦ для бизнеса». В 2018 году в Рязанской области пройдут мероприятия в рамках Года предпринимательства.