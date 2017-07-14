В Рязанской области пройдёт кулинарный фестиваль, на котором испекут торт «Рязанский»

В фестивале примут участие руководители и владельцы ресторанов, гостиниц и туристических комплексов региона

Экономика

25 июля в туристическом комплексе «В некотором царстве» пройдёт фестиваль кулинарного искусства. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Рязанской области.

В рамках фестиваля состоится семинар-практикум на тему «Превосходный сервис как конкурентное преимущество» с участием именитого профессионального тренера и коучера Hospitality Training Institute Анеты Коробкиной. К участию приглашаются руководители и владельцы ресторанов, гостиниц и туристических комплексов города Рязани и Рязанской области. Также повара и кондитеры смогут принять участие в конкурсе по созданию торта «Рязанский».