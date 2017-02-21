Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/ryazan-economy/v_rjazanskoj_oblasti_prodolzhajut_podgotovku_k_vesennim_polevym_rabotam/

В Рязанской области продолжают подготовку к весенним полевым работам
На сегодня засыпано 69,3 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, 85% которых соответствует посевным кондициям.

Экономика   93

В хозяйствах Рязанской области продолжается приобретение минеральных удобрений и семян недостающих сельскохозяйственных культур, подработка семян зерновых культур и доведение их до посевных кондиций. Об этом сообщает сайт регионального Минсельхоза.

На сегодня засыпано 69,3 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, 85% которых соответствует посевным кондициям. Под урожай 2017 года приобретено 61,3 тыс. тонн минеральных удобрений, в том числе 40,9 тыс. тонн аммиачной селитры, 20,4 тыс. тонн сложных и калийных удобрений.

Состояние озимых удовлетворительное.