В Рязанской области процентная ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных 10,98% годовых

Объём кредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 18,9%.

Экономика

За семь месяцев 2017 года заемщикам Рязанской области выдано 4593 ипотечных жилищных кредита (ИЖК) на общую сумму 7 млрд рублей. При этом, отмечает Отделение по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в июле текущего года выдано 789 кредитов на 1,3 млрд рублей. Все подобные кредиты предоставлены в российских рублях.

Объём кредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 18,9%. Средний размер ИЖК возрос с 1,43 млн рублей до 1,52 млн рублей, а срок погашения составил 15 лет 6 месяцев.

Средневзвешенная ставка по ИЖК снизилась за год с 12,7 до 11,4% годовых, а по кредитам, выданным в июле текущего года, сократилась до рекордных 10,98% годовых.

В целом ипотечный кредитный портфель увеличился на 13,7% до 33,6 млрд рублей. При этом доля просроченных кредитов оставалась на низком уровне - 0,6% от общей величины задолженности по ИЖК.

На 1 августа 2017 года на территории Рязанской области работали 3 региональных банка, 6 филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе, 221 внутреннее структурное подразделение (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).