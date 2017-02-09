В Рязанской области подешевели капуста, гречка и свинина

Набор из 23 социально значимых продуктов питания в Рязанской области стоит дешевле, чем во многих регионах Центрального федерального округа.

Экономика

За неделю, с 31 января по 6 февраля, в Рязанской области снизились цены на такие продукты, как капуста белокочанная – на 4,6%, масло подсолнечное – на 1,8%, чай – на 1,6%, сахар-песок – на 1,4%, свинина – на 1,2%, крупа гречневая-ядрица – на 0,5%, рис, морковь – на 0,4%, яйцо куриное, яблоки – на 0,3%, соль – на 0,1%. В то же время Рязаньстат отметил повышение цен на вермишель – на 2,4%, мясо кур – на 2,1%, лук репчатый – на 1,8%, муку пшеничную – на 1,5%, пшено – на 1,3%, картофель, говядину – на 1,1%. По таким позициям, как баранина, рыба мороженая, масло сливочное, молоко, хлеб ржаной, ржано-пшеничный цена незначительно увеличилась или осталась без изменения, сообщает сайт регионального правительства.

Набор из 23 социально значимых продуктов питания в Рязанской области стоит дешевле, чем в таких регионах Центрального федерального округа, как Смоленская, Калужская, Тверская, Ивановская, Ярославская, Орловская, Костромская, Владимирская, Тульская, Брянская и Тамбовская области. В городе Рязани минимальная стоимость набора отмечается на ярмарках выходного дня и составляет 1647,63 руб.