В Рязанской области отмечен рост объёмов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Наибольший объём ссуд предоставлен предприятиям обрабатывающих производств – 29,6 млрд рублей.

Экономика

По итогам прошлого года в Рязанской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано кредитов общим объемом в 84,6 млрд рублей, что на 26,1% превысило уровень 2015 года. Как отмечает управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Маргарита Одинцова, основными факторами, оказавшими влияние на оживление кредитной активности, являлись снижение процентных ставок по ссудам и смягчение прочих условий кредитования.

Наибольший объём ссуд предоставлен предприятиям обрабатывающих производств – 29,6 млрд рублей. Самый заметный рост объемов кредитования отмечен в производстве нефтепродуктов – в 9,9 раза. Значительные объемы банковских ссуд получили также торговые организации (21,6 млрд рублей, рост в 1,3 раза), организации строительства (7,8 млрд рублей, рост в 3 раза), сельскохозяйстве нные предприятия (7,7 млрд рублей, рост в 1,7 раза).

Предприятиям малого и среднего бизнеса в Рязанской области в 2016 году выдано кредитов на 36,9 млрд рублей, что на 10,3% больше, чем в 2015 году.

Общий объем ссудной задолженности рязанских заемщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 01.01.2017 составил 85,6 млрд рублей.

На 01.01.2017 на территории Рязанской области действовали 3 региональных банка, 6 филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе, 232 обособленных структурных подразделения (дополнительные, операционные и кредитно-кассовы е офисы, операционные кассы).