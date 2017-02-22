В Рязанской области определили минимальный размер сельхозучастка, который может быть образован на мелиорируемых землях

Депутаты Рязанской областной Думы внесли изменения в региональный закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Экономика

В среду, 22 февраля, состоялось заседание Рязанской областной Думы. Депутаты внесли изменение в региональный закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Как пояснил председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Виталий Крючков, документ упрощает процедуру выделения сельхозучастка из объёма общей долевой собственности в частную. Сейчас общая площадь орошаемых и осушаемых земель в Рязанской области составляет 125,01 тыс. га., при этом большая их часть не может быть выделена в частную собственность в связи с большой площадью участка, минимальный размер которых составляет 10 га. Принятым документом этот размер корректируется до площади земельной доли, которая была передана человеку в момент реорганизации колхозов и совхозом, что позволит вовлечь в оборот большее число земли на территории Рязанской области.